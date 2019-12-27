عبدالله السعيد يكشف موقفه من الاستمرار مع بيراميدز

كشف عبدالله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الانباء التي ترددت حول رحيله في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال قائد بيراميدز إن عقده ممتد حتى نهاية الموسم

الجاري ومستمر مع الفريق والتجديد أو الاستمرار مع النادي ما يزال بعيد.

وأضاف عبدالله السعيد أن فريقه أمامه مباريات مهمة يجب التركيز فيها ثم أي

شيء خارج الملعب يمكن الحديث فيه بعد ذلك، مؤكدا أنه مستمر لنهاية عقده مع بيراميدز.

ويستضيف بيراميدز نظيره المصري في الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.