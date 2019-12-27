انتهى لقاء فريقي المنيا وبني سويف، في خامس جولات دوري الممتاز ، ترتيب ١٣-٢٢، والتى أُقيمت ، اليوم الجمعة ، للكرة الطائرة ، على صالة استاد المنيا، بنتيجة (٣-١) لصالحبني سويف، حيث تمكن فريق المنيا ، من حسم شوط اللقاء الأول بنتيجة (٢٥-٢٢)، بينما تقدم بني سويف في أشواط اللقاء الثلاثة الاخيرة .
وذلك بنتيجة (٢٤-٢٦)،(٢٥-٢٧)،(٢٥-١٨)، ليتوقف رصيد المنيا عند ٧ نقاط، كما سيحل فريق المنيا، ضيفًا على الترسانه ، في سادس الجولات ، التي ستقام في السادسة من مساء الجمعه القادمة ٣ يناير المقبل، والتي ستجمع الفريقين على صالة ميت عقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر في خامس جولات دوري ترتيب الممتاز "أ" لكرة الطائرة .. بني سويف يهزم المنيا ٣-١ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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