في خامس جولات دوري ترتيب الممتاز "أ" لكرة الطائرة .. بني سويف يهزم المنيا ٣-١

انتهى لقاء فريقي المنيا وبني سويف، في خامس جولات دوري الممتاز ، ترتيب ١٣-٢٢، والتى أُقيمت ، اليوم الجمعة ، للكرة الطائرة ، على صالة استاد المنيا، بنتيجة (٣-١) لصالح

بني سويف، حيث تمكن فريق المنيا ، من حسم شوط اللقاء الأول بنتيجة (٢٥-٢٢)، بينما تقدم بني سويف في أشواط اللقاء الثلاثة الاخيرة .

وذلك بنتيجة (٢٤-٢٦)،(٢٥-٢٧)،(٢٥-١٨)، ليتوقف رصيد المنيا عند ٧ نقاط، كما سيحل فريق المنيا، ضيفًا على الترسانه ، في سادس الجولات ، التي ستقام في السادسة من مساء الجمعه القادمة ٣ يناير المقبل، والتي ستجمع الفريقين على صالة ميت عقبة.