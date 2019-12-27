قائد بيراميدز : واجهنا مشكلة بسبب سوء النتائج والفوز على المصري بداية جديدة للفريق

شدد عبدالله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز على أن الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الاخيرة في الدوري، ولكن الفوز الأخير أمام دجلة هام للغاية وجاء في وقته ليعيد الثقة

للاعبين.

وكشف السعيد أن المدرب الجديد للفريق ، الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز في كل المباريات وحصد النقاط، مشيرا إلى

أنه يفصل كل شيء خارج الملعب وتركيزه في الملعب للفوز في لقاء المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره المصري في الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر .