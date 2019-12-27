عبدالله السعيد : أتمنى تحقيق أول بطولة مع بيراميدز هذا الموسم

قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إن مباراة المصري هامة للغاية من أجل صدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية، خاصة بعد فوز الفريقين بأول مباراتين، والفوز في الجولتين الثالثة والرابعة سيضعان الفريق في الدور القادم ويبدأ

التركيز في الدوري المضغوط والذي سيخوض خلاله مباريات هامة وقوية في وقت قصير ولابد من التركيز والفوز.

أضاف القائد بأن طموح اللاعبين هو الفوز في كل المباريات وتحقيق

الألقاب وأنه يتمنى تحقيق أول بطولة مع النادي في هذا الموسم وتمنى أن يكون الفريق على قدر من المسئولية.

ويستضيف بيراميدز نظيره المصري في الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر .