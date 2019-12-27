أهداف مباراة الشارقة والظفرة في الدوري الإماراتي للمحترفين

ألحق نادي الظفرة الخسارة الأولى بالمتصدر نادي الشارقة فى الدوري بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة 27-12-2019 على ملعب حمدان بن زايد بنادي الظفرة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري الخليج الإماراتي.

باغت نادي الظفرة ضيفه الشارقة فى الدقيقة 3 وسجل هدف التقدم من خلال اللاعب خالد باوزير من ركلة حرة مباشرة.

وفى الدقيقة 32 تعادل الشارقة من ركلة جزاء نفذها اللاعب ريان منديز، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بهدف لكل فريق.

فى الشوط الثاني تقدم الظفرة فى الدقيقة 59 برأسية اللاعب عبدالرحمن يوسف من ضربة ركنية نفذها خالد باوزير.

وفى الدقيقة 92 سجل جواو بيدرو الهدف الثالث للظفرة.

وشهدت المباراة تعرض سهيل المنصوري لاعب الظفرة للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

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وبفوز الظفرة رفع رصيده من النقاط الى 17 نقطة فى المركز السادس متساوياً مع نادي الوحدة خامس الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن نادي العين الرابع.

الهدف الاول لنادي ظفرة

الهدف الاول للشارقة

الهدف الثاني للظفرة

الهدف الثالث للظفرة