بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لمباراة القمة العربية المغربية الجزائرية بين الرجاء البيضاوي وشبيبة القبائل، اليوم الجمعة 27-12-2019.

المباراة تقام على ستاد مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، وهي ثاني مباريات الرجاء في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على هذا الملعب.

وسيسعى رجال المدرب الوطني جمال السلامي إلى مصالحة أنصار الفريق في هذه المباراة بعد الخسارة الفادحة التي تعرضوا لها أمام الترجي في افتتاح دور المجموعات بنتيجة 0-2.

تنطلق قمة مباريات اليوم بين الرجاء وشبيبة القبائل في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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يحتل الرجاء المركز الثالث في هذه المجموعة بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الثاني، بينما يتصدر الترجي برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على الرجاء في كازابلانكا وعلى شبيبة القبائل في تونس.

الرجاء 2-0 شبيبة القبائل

???? ستاد مركب محمد الخامس (الدار البيضاء)

جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

⚡️ أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث الكتابي “لحظة بلحظة” لأحداث مباراة الديربي المغربي بين الرجاء وشبيبة القبائل على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا.

???? يصحبكم “ محمود ماهر ” في هذا النقل النصي للمباراة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

” في هذا النقل النصي للمباراة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365. يحضر كذلك لتحليل المباراة الزميل “ محمد عبد الحميد “، والبداية معه ستكون بين الشوطين لتحليل الأداء والخطة على الفور.

“، والبداية معه ستكون بين الشوطين لتحليل الأداء والخطة على الفور. ???? المعلق التونسي “رؤوف خليف” أختير للتعليق على هذه المقابلة في قناة بي إن سبورتس HD 1، بينما يعلق مواطنه “عصام الشوالي” على مباراة الترجي وفيتا.

♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول ليصلكم كل حدث يخص المباراة، كما سيساعدكم هذا البث على مشاهدة الأهداف على الفور.

???????? تقام في نفس توقيت مباراة الرجاء وشبيبة القبائل، مباراة الترجي وفيتا كلوب على الملعب الأولمبي برادس، وتعد هذه المباراة هي الثانية لفريق الدم والذهب من بعد عودته بالمركز الخامس من بطولة كأس العالم للأندية “قطر 2019”.

???????????? تشكيلة الرجاء اليوم: أنس الزنيتي – الورفلي – عبد الرحيم الشاكر – بوطيب – عبد الجليل جبيرة – نجوما – عرجون – ناناه – محسن متولي – سفيان رحيمي – بن مالانجو

أنس الزنيتي – الورفلي – عبد الرحيم الشاكر – بوطيب – عبد الجليل جبيرة – نجوما – عرجون – ناناه – محسن متولي – سفيان رحيمي – بن مالانجو ???????????? تشكيلة شبيبة القبائل اليوم: أسامة بنبوط – توفيق زغداني – نبيل سعدو – بدر الدين سوياد – أمين بلايلي – ماليك رياح – محمد بن شعيرة – عبد الصمد بونوة – رضا بن سايح – حمزة بنوح – رزقي حمرون

أسامة بنبوط – توفيق زغداني – نبيل سعدو – بدر الدين سوياد – أمين بلايلي – ماليك رياح – محمد بن شعيرة – عبد الصمد بونوة – رضا بن سايح – حمزة بنوح – رزقي حمرون 1″ ✅ انطلاق المباراة الآن..

1″ ???????? يدير هذا اللقاء الحكم المصري “محمد معروف”

5″ تكتيك الرجاء اليوم : يلعب بخطة 4-2-3-1 وتتحول إلى 4-4-2 في الوضع الهجومي، ليصبح سفيان رحيمي مهاجم متأخر لإجادته التصويب من خارج المنطقة.

6″ تكتيك شبيبة القبائل اليوم: يلعب بخطة 4-3-3 وتتحول إلى 4-5-1 عند فقدان الكرة.

7″ في الجولة الماضية فاز الرجاء خارج قواعده على فيتا كلوب بهدف سفيان رحيمي خلال الشوط الثاني، وخسر شبيبة القبائل في تونس.

8″ مطالبات باحتساب ركلة جزاء لصالح سفيان رحيمي لكن الإعادة تثبت أنه لم يتعرض للعرقلة كما ادعى.

10″ تألق كبير من قلبي دفاع الفريقين.

15″ انقضت أول ربع ساعة من المباراة، اللعب منحصر في خط الوسط بين الفريقين مع أفضلية من الرجاء في عملية الاختراق على الطرف الأيسر بفضل السريع سفيان رحيمي.

17″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لاعب الرجاء “عبد الرحيم الشاكر” بعد تدخل شرس على خط التماس جوار منطقة جزاء الرجاء..

18″ الركلة الحرة المباشرة تنفذ من الجهة اليسرى..وقلب دفاع الرجاء يعود للتألق بإبعاد الكرة من العمق!

21″ النجم الليبي “سند الورفلي” يحصل على خطأ من مهاجم شبيبة القبائل رزقي حمرون على حافة منطقة الجزاء..وتلك اللعبة تعكس لكم مدى سيطرة الورفلي على الأمور في العمق.

25″ خضور بدني قوي من الفريق الجزائري حتى الآن..ثبات انفعالي وثقة كبيرة في النفس..

26″ الجهة اليمنى نشيطة جدًا عند فريق شبيبة القبائل..

31″ أووووووووووووه..محسن متولي يتدخل بطريقة شرسة جدًا على قدم النجم الأول لهذه المباراة حتى الآن “أمين بلايلي” ..

31″ ⚠️ بطاقة صفراء ثانية في المباراة للرجاء من نصيب محسن متولي

32″ غدااااااارة…ركلة حرة مباشرة للشبيبة، تنفذ من الجهة اليمنى تذهب داخل منطقة الجزاء لأحد المدافعين المتقدمين لأداء الدور الهجومي، ليضربها برأسية قوية تذهب فوق العارضة بياردة واحدة.

33″ نعم، شبيبة القبائل أفضل!

43″ عرررررررضية خطيرة جدًا من أمين البلايلي، لو هناك تمركز صحيح من مهاجمي الفريق لكانت هدف..أنس الزنيتي وجدها في يده! والكاميرا على مدرب الشبيبة الذي جن جنونه بسبب غياب المهاجمين في تلك اللقطة!

45″ ✅???? صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0 .. بعد قليل يأتيكم تحليل الشوط مع الزميل “محمد عبد الحميد”.

تكتيك ???????? | شبيبة القبائل شل حركة الرجاء في الثلث الأخير من الملعب خلال الشوط الأول، لم نر بن مالانجو في أي كرة، وهذا دفع محسن متولي نحو العودة إلى وسط ملعب الرجاء كي يبدأ الهجمة وينشط زملائه خاصةً ناناه البعيد كل البعد عن مستواه.

تكتيك ???????? | توجد فردية واضحة على أداء الرجاء من لاعبي الوسط، وتحضير بطيء في دقائق أخرى، يجب أن يلعب الرجاء بشكل أسرع في الشوط الثاني للتغلب على التمركز المذهل للاعبي الشبيبة.

تكتيك ???????? | ما ينقص شبيبة القبائل هو الانتشار الهجومي الصحيح داخل منطقة العمليات، أكثر من عرضية مذهلة أرسلها اللاعب “أمين البلايلي” دون استغلال يُذكر من رزقي حمرون ورضا سايح..هذا الثنائي سيء جدًا في الظهور الصحيح داخل المنطقة.

تكتيك ???????? | 45 دقيقة كانت جيدة جدًا وذكية بالنسبة لشبيبة القبائل..لعب مرتدات وعرضيات، ولم يكف عن المحاولة لتسجيل هدف يعزز به فرصه في التأهل مع الترجي إلى ربع النهائي.

تكتيك ???????? | ما الذي يجب أن يحدث في الشوط الثاني؟ أعتقد إجراء تغيير هجومي لشبيبة القبائل قد يصنع الفارق..والرجاء بحاجة للاعب بسرعة حميد أحداد كي يستغل المساحات التي يصنعها بن مالانجو بجذب ثنائي قلب دفاع الشبيبة، ويستفيد من كثرة تقدم أيمن بلايلي من اليمين.

????| إلى هنا تنتهي فقرة تكتيك..كنت معكم “محمد عبد الحميد”، الكلمة بعد قليل مع الزميل “محمود ماهر” عند بداية الشوط الثاني

45″ نعود إليكم من جديد أعزائي القراء محبي موقع الخليج 365 في كل مكان، لتغطية الشوط الثاني من مباراة الرجاء وشبيبة القبائل من ملعب محمد الخامس في كازابلانكا.