اهداف مباراة الوحدة والفيصلي فى الدوري السعودي

باغت نادي الوحدة نظيره الفيصلي بهدف دون مقابل فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الجمعة 27-12-2019 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.
سجل هدف المباراة اللاعب راكان الشملان فى الدقيقة 75 بعد ان استلم عرضية الاسترالي كريج جودوين من الرواق الايسر داخل منطقة الجزاء وراوغ بيمينه ووضع الكرة على يسار حارس المرمي.
وبفوز الوحدة تقدم فى ترتيب جدول الدوري السعودي الى المركز الثاني برصيد 24 نقطة جمعهم من 13 مباراة، وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الفيصلي بـ20 نقطة فى المركز السابع بعد ان خاض 12 مباراة.
هدف نادي الوحدة (اللاعب راكان الشملان)
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