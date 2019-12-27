رسميًا | زلاتان إبراهيموفيتش يعود لصفوف ميلان الإيطالي

ووقع إبراهيموفيتش على عقد يمتد لستة أشهر مع الفريق اللومباردي اضافة لوجود بند يخول له التمديد لسنة اضافية.

وأفادت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” أمس الخميس أن “إبرا” قبل بعرض النادي اللومباردي.

وأضافت: “توصل الطرفان إلى اتفاق وهما بصدد انهاء الصفقة. سيعود السويدي إلى الروسونيري”.

Advertisements

وبات السويدي لاعباً حراً منذ مغادرته لوس أنجيلس غالاكسي الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن انضم إلى صفوفه في آذار/مارس 2018 وسجل معه 52 هدفاً في 56 مباراة فقط.

ومن المتوقع أن يخوض الدولي السويدي السابق أولى مبارياته مع ميلان في كانون الثاني/يناير 2020 أمام سمبدوريا مع عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد انتهاء فترة الاستراحة الشتوية.

إبراهيموفيتش، الذي لم يخض أي مباراة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون بحاجة لأسبوعين أو ثلاثة لاستعادة مستواه”.