مدرب الشارقة يُحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام الظفرة، ويُبرز سبب الهزيمة

عبر عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، عن أسفه للخسارة التي تعرض لها فريقه 1 / 3 أمام الظفرة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال العنبري في تصريحات عقب المباراة، أن حالات الغياب في صفوف فريقه، كانت مؤثرة، لكنه في الوقت ذاته هنأ اللاعبين المشاركين في المباراة على أدائهم والجهد الذين بذلوه.

وأضاف أن الجهاز الفني للشارقة تحت قيادته، يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الظفرة الذي قدم مباراة رائعة على حد وصفه.

وتابع العنبري أن الفريق سيدعم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تنطلق في الأول من يناير المقبل.

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ورغم الخسارة أمام الظفرة، ظل الشارقة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

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