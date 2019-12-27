تقرير | ديربي آرسنال وتشيلسي..فرصة آرتيتا الذهبية لتقديم أوراق اعتماده أمام أنصار المدفعجية!

سيكون الإسباني ميكيل أرتيتا على موعد مع جماهير فريقه آرسنال للمرة الأولى في ستاد الإمارات في العاصمة لندن الأحد كمدرب، عندما يحل تشلسي ضيفا على المدفعجية في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون اللقاء مع تشلسي بمثابة الأختبار الجدي الأول لأرتيتا الساعي لأخراج الفريق من محنته، حيث يحتل المركز الحادي عشر في لائحة الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 28 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وتسلم أرتيتا منصبه مدرباً لآرسنال الجمعة الماضي خلفاً لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه، وقاده الخميس إلى تعادل مخيب مع مضيفه بورنموث 1-1.

في المقابل يسعى تشيلسي إلى أستعادة رباطة جأشه والخروج من دوامة النتائج المتذبذبة التي حققها في المباريات السبع الأخيرة في الدوري المحلي حيث فاز في مباراتين فقط وخسر في المباريات الخمس الأخرى، علماً أن مجموع خساراته في 19 مباراة هو سبع مباريات.

وخسر الـ”بلوز” في مباراة الـ”بوكسينغ داي” على أرضه أمام ساوثهامبتون صفر-2، ما فتح في المجال أمام توتنهام الذي يحل ضيفا السبت على نوريتش سيتي للأقتراب منه ومنافسته على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، مقابل 29 نقطة لسبيرز، أي أن أخفاق الاول يفتح الطريق أمام الثاني ليكون قادراً على أخذ مكانه.

وشهد توتنهام تطوراً ظاهراً مع البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ قاده للفوز الخامس في سبع مباريات في الدوري المحلي منذ تولى منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلفا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوتشيتينيو.

وتسلم البرتغالي منصبه فيما كان السبيرز في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، مع ثلاثة أنتصارات في 12 مباراة، ونجح الفريق بقيادته في الأرتقاء تسعة مراكز على سلم الترتيب.

وسيتواصل غياب مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الموقوف ثلاث مباريات بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة في المباراة ضد تشيلسي في المرحلة الثامنة عشرة، بعد “تدخل عنيف” على مدافع الأخير الألماني أنطونيو روديجر.

ولايزال أمام الكوري الجنوبي مباراتين بعد الأولى التي غابها الخميس خلال الفوز على برايتون 2-1.

وسيغيب سون أيضاً عن مباراة فريقه في ضيافة ساوثهامبتون في المرحلة 21، في اليوم الأول من السنة الجديدة.

وستكون الفرصة متاحة مجدداً أمام ليفربول أن يعزز صدارته حين يستضيف الأحد ولفرهامبتون، ويتربع الـ”ريدز” على قمة الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب المنافسين له، و14 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين (يلعب الأخير مساء اليوم)، علماً أنه خاض مباراة أقل، لأنشغاله بمونديال الأندية الذي حصد لقبه السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة على حساب فلامينجو البرازيلي 1-صفر.

وأحتفل ليفربول بأفضل طريقة بمناسبة الأعياد، مهدياً جماهيره فوزاً كبيراً على وصيفه ليستر برباعية نظيفة.

ويحل ليستر السبت ضيفا على وست هام واضعا هدفا واحد نصب عينيه، وهو العودة إلى سكة الانتصارات التي أضاعها في اخر ثلاث مباريات حيث خسر مرتين وتعادل مرة واحدة.

ولا ينوي بطل عام 2016، التفريط بمقعد المشاركة في دوري الأبطال، وهو يعوّل في ذلك على هدافه جيمي فاردي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً.

ويستقبل مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد “حصان البطولة الأسود” شيفيلد يونايتد الوافد الجديد للدرجة الممتازة.

ونجح شيفيلد مع أنتصاف الدوري إلى فرض أسمه بين الفرق المتنافسة على المقاعد الأوروبية حيث يحتل المركز السادس.

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في المقابل رغم إعترافه بصعوبة المنافسة على اللقب، وأن فريقه يمر مرحلة انعدام توازن هذا الموسم، فإن الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي يأمل بأن تشهد مرحلة الإياب تغييراً في الأداء نحو الأفضل.

في ما يلي برنامج المرحلة 20 (بتوقيت جرينيتش):

السبت 28 ديسمبر

(12:30) برايتون – بورنموث

(15:00) نيوكاسل – إيفرتون

ساوثمبتون – كريستال بالاس

واتفورد – أستون فيلا

(17:30) وست هام – ليستر سيتي

نوريتش – توتنهام

(19:45) بيرنلي – مانشستر يونايتد

الأحد 29 ديسمبر

(14:00) أرسنال – تشيلسي

(16:30) ليفربول – ولفرهامبتون

(18:00) مانشستر سيتي – شيفيلد يونايتد

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