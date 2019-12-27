رياضة | زلاتان إبراهيموفيتش.. عشرون عاما من العطاء

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وقع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على عقد يربطه بناديه السابق ميلان الإيطالي رسمياً، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع إمكانية التمديد لموسم آخر حسب إتفاق الطرفين.

وحسم إبراهيموفيتش الجدل الدائر حول وجهته المقبلة، بعد إنتهاء عقده مع ناديه السابق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وارتبط صاحب الـ 38 عاماً بالإنضام لأندية مانشستر يونايتد وإيفرتون في إنجلترا، وبولونيا وميلان في إيطاليا، قبل أن يحسم موقفه ويعود مرة أخرى لناديه السابق ميلان.

20 عاماً من المتعة والتألق

بدأ إبرا مسيرته مع المستوى الأول عام 1999 مع نادي مالمو السويدي، ومنه إنتقل لأياكس الهولندي ثم يوفنتوس الإيطالي ومواطنه إنتر ميلان.

ورحل إبراهيموفيتش من إيطاليا لصفوف برشلونة لمدة موسم واحد، ثم عاد مرة أخرى لميلان الإيطالي ومنه لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم إبرا بعد ذلك لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ليقرر بعد ذلك العودة مرة أخرى لميلان.

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خاض النجم المخضرم 741 مباراة خلال مسيرته الإحترافية، حيث سجل خلالها 456 هدفاً وصنع 173 هدفاً لزملائه،وتلقى 112 بطاقة صفراء، وطرد في مسسيرته خلال 9 مناسبات.

البطولات التي حصدها إبراهيموفيتش في مسيرته

فاز اللاعب بالدوري الهولندي مرتين مع أياكس عامي 2002 و 2004، وبطولة كأس هولندا عام 2002، وحقق لقب الدوري الإيطالي في 6 مناسبات، مرتان مع يوفنتوس عامي 2005 و 2006، بيد أن تم إلغاؤهما فيما بعد على خلفية قضية الكاتشيو بولي.

وفاز باللقب 3 مرات مع إنتر ميلان أعوام 2007 و 2008 و 2009، ونال لقب كأس إيطاليا في 3 مناسبات، إثنتان بقميص الإنتر عامي 2006 و 2008 وواحدة مع الميلان عام 2011.

وحقق الدوري الإسباني وكأس إسبانيا عام 2010 في موسمه الوحيد مع برشلونة، ثم أربعة ألقاب للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، ولقبين للكأس عامي 2015 و2016، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة أعوام 2014 و2015 و2016، والسوبر الفرنسي ثلاث مرات أعوام 2013 و2014 و2015.

في مانشستر يونايتد حقق لقب الدرع الخيرية عام 2016 وكأس الرابطة عام 2017 والدوري الأوروبي في نفس العام، وتبقى بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي هي البطولات الغائبة عن إبراهيموفيتش طوال مسيرته.

المنتخب السويدي

خاض 109 مباراة مع المنتخب السويدي، سجل خلالها 61 هدفاً وصنع 17 هدفاً آخرين لزملائه.