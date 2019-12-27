رياضة | حصاد رونالدو 2019.. أسوء مواسم رونالدو الكروية بخسارة الألقاب المحلية والقارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد رونالدو 2019.. أسوء مواسم رونالدو الكروية بخسارة الألقاب المحلية والقارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد كريستيانو رونالدو أيقونة برتغالية ترعرعت في الأراضي الإنجليزية، وتلألأت في سماء على الملاعب الإسبانية، قبل أن يخفت بريقها في الأراضي الإيطالية، والذي قضى خلال النجم البرتغالي أسوء مواسمه الكروية، ليترك الجماهير تعيش على ذكرى تألقه في السنوات الماضية.

ويرصد لكم الخليج 365 الرياضي خلال التقرير التالي، حصاد رونالدو في عام 2019:

رونالدو يتوج بثلاثة ألقاب

اكتفى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بالحصول على لقبين فقط مع يوفنتوس الإيطالي، وهما الدوري الإيطالي وكأس السوبرالموسم الماضي، والذي حسمه على حساب ميلان، بهدف رونالدو.

كما تمكن رونالدو من قيادة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى حصد لقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، بالإضافة لوصوله إلى الهدف الدولي رقم 99 ليصبح على مقربة 10 أهداف فقط من الإيراني علي دائي أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في التاريخ برصيد 109 هدف.

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وتعد أيضا أحد أبرز أرقام رونالدو عام 2019، هي وصوله إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، ليعادل أرقام عظماء الساحرة المستديرة، جوزيف بيكان، والذي لاعب النمسا السابق، والبرازيليان بيليه، وروماريو، والأسطورة المجرية بوشكاش، والمهاجم الألماني جيرد مولر.

رونالدو يبدأ في خسارة الألقاب خلال عام 2019

خرج يوفنتوس الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي مبكرًا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أياكس الهولندي، ليودع النجم البرتغالي أهم وأعرق البطولات القارية.

وودع رونالدو بطولة كأس إيطاليا مبكرا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام أتلانتا بنتيجة 0-3، ليبدأ في خسارة القابه المحلية بعد خسارة بطولته المفضلة قاريا.

ويبدو أنه في الموسم الحالي قد يفقد لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان، في ظل الصراع الكبير بينهما في الموسم الحالي، مقارنة بالمواسم الماضية التي كان اليوفي يحسمها بسهولة كبيرة.

وكانت أخر بطولة فقدها رونالدو، هي خسارة كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، والتي أقيمت في شهر ديسمبر الجاري، وأنتهت بنتيجة 3-1 لصالح لاتسيو في مفاجأة مدوية، لينتهي عام 2019 بدموع رونالدو التي رصدها كاميرات الفيديو في المباراة.