رياضة | بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أنباء رحيله للزمالك.. أول تعليق من عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إن مباراة المصري هامة للغاية من أجل صدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية، خاصة بعد فوز الفريقين بأول مباراتين، والفوز في الجولتين الثالثة والرابعة سيضع الفريق في الدور القادم ويبدأ التركيز في الدوري المضغوط والذي سيخوض خلاله مباريات هامة وقوية في وقت قصير ولابد من التركيز والفوز.

أضاف القائد بأن طموح اللاعبين هو الفوز في كل المباريات وتحقيق الألقاب وأنه يتمنى تحقيق أول بطولة مع النادي في هذا الموسم وتمنى أن يكون الفريق على قدر من المسئولية.

شدد على أن الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج ولكن الفوز الأخير أمام دجلة هام للغاية، والمدرب الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز وحصد النقاط، مشيرا إلى أنه يفصل كل شيء خارج الملعب وتركيزه في الملعب للفوز في لقاء المصري.

قائد بيراميدز قال إن عقده ممتد حتى نهاية الموسم الجاري ومستمر مع الفريق والتجديد أو الاستمرار مع النادي ما يزال بعيد والفريق أمامه مباريات هامة يجب التركيز فيها ثم أي شيء خارج الملعب يمكن الحديث فيه بعد ذلك، ولكنه مستمر لنهاية عقده مع بيراميدز.

وكانت تقارير أشارت إلى أن الزمالك اقترب بشدة من التعاقد مع عبد الله السعيد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.