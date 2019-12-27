رياضة | تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد ولفرهامبتون| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - اوتاميندي - فيرناندينيو - ميندي.

خط الوسط : كيفين دي بروين - برناردو - رحيم سترلينج - رياض محرز - رودري.

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خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

وكان فريق ليفربول قد نجح بتحقيق اكبر انتصار في الجولة حتى الآن بفوز على فريق ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور، بينما فاز فريق مانشستر يونايتد على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية في الدوري الإنجليزي :-

ونجح فريق مانشستر سيتي بالجولة الماضية في تحقيق الفوز على فريق ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، ويملك السيتي فرصة اقتناص المركز الثاني في حال الفوز على الولفز مساء اليوم ويبتعد عن ليستر سيتي بفارق نقطتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق ولفرهامبتون في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.