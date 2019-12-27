رياضة | ربيعة: لقب إفريقيا هدفنا.. وجاهزون لمواجهة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيعة: لقب إفريقيا هدفنا.. وجاهزون لمواجهة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي, المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ستاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد ومحدد وهو تحقيق الفوز في مباراة الغد، من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة في دور المجموعات، تسهم في قطع خطوة جديدة نحو الأدوار المقبلة من البطولة.

وأوضح أن لاعبي الأهلي لديهم دوافع قوية لتحقيق الفوز غدًا على بلاتينيوم، من أجل مواصلة المشوار الإفريقي بشكل جيد، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية بطولة إفريقيا لناديهم وجماهيرهم، التي تبقى أقوى دافع لهم لاستكمال مشوار البطولات بنجاح.

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وأضاف ربيعة أن جميع لاعبي الأهلي لديهم إصرار شديد على حصد بطولة إفريقيا هذا الموسم، من أجل إسعاد جماهير الفريق، خير داعم للفريق في مختلف البطولات.

وذكر مدافع الأهلي أن الجميع يقدر جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل إسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أن أي 11 لاعبًا غدًا في الملعب سيكونون قادرين على تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات، مؤكدًا أن الجميع سيكون على قلب رجل واحد لتحقيق الفوز.

وأتم ربيعة: "لا فارق بين لاعب جديد وآخر قديم داخل الفريق، فالجميع داخل الأهلي لديه هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".