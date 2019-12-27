رياضة | فايلر: واثق من قدرة نجوم الأهلي على عبور بلاتينيوم بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر: واثق من قدرة نجوم الأهلي على عبور بلاتينيوم بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه جاهز لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ستاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أنه تحدث مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد، وضرورة تحقيق الفوز فيها، من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول المجموعة الثانية.

وأوضح أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، مؤكدًا أن تركيزه بالكامل سيكون في مباراة الغد دون التفكير في أي أمور أخرى.

وأشار إلى أنه درس الفريق المنافس بشكل جيد، وأن كل مباراة يخوضها فنيًّا مع الفريق تمنحه فرصة أكبر لتشكيل قاعدة معلومات عن منافسي الأهلي في مختلف البطولات.

وأشار فايلر إلى أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب غدًا بالفوز على المنافس.

