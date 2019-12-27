رياضة | بشرى سارة للهلال قبل مواجهة العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للهلال قبل مواجهة العدالة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول للكرة بنادي الهلال التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق العدالة، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وشارك الدولي سالم الدوسري في مران الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به على موضع الركبة.

وغاب الثنائي السوري عمر خربين وحسن كادش عن التدريبات، بسبب معاناتهم من الإصابة في عضلة الفخذ.

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وركز الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال على عدد من الجوانب الفنية والتكتيكية، آلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

ويحتل الهلال المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، فيما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

يذكر أن الهلال سقط في فخ التعادل أمام نظيره الحزم، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس، وانتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واحرز منصور حمزي أهداف اللقاء لصالح الحزم بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الهلال عند الدقيقة 53، فيما أدرك سيباستيان جيوفينكو هدف التعادل للهلال، من خارج منطقة الجزاء ليضعها في شباك الحزم عند الدقيقة 90+1، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.