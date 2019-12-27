رياضة | طلب بوجبا غير المتوقع يغير مساره من ريال مدريد إلى وجهة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب بوجبا غير المتوقع يغير مساره من ريال مدريد إلى وجهة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة مفاجأة بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فإن بوجبا طلب العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وكان بوجبا رحل عن صفوف السيدة العجوز في صيف عام 2016 متجها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قياسية ، لكن الأمور لا تبدو مريحة للنجم الفرنسي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية إن بول بوجبا طلب من وكيل أعماله مينو رايولا، بدء المفاوضات مع يوفنتوس من أجل العودة للبيانكونيري في الصيف القادم.

وكان ريال مدريد الإسباني قريبا من ضم بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن مطالب مان يونايتد المادية الكبيرة حالت دون إتمام الصفقة.