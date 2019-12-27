رياضة | شبان قنا يستعد للجولة الأخيرة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبان قنا يستعد للجولة الأخيرة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق الكرة الأول، بنادي الشبان المسلمين بقنا، بقيادة كمال الزين، المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق نادي المنيا، في ختام الدور الأول من المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وقال كمال الزين، إن الفريق يستعد جيدا لتلك المباراة، أملا في مواصلة المنافسة والتواجد بمنطقة المنافسة على صدارة المجموعة، تزامنا مع نهاية الدور الأول.

وأضاف في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" إن مواجهة المنيا لها استعداد خاص لدي اللاعبين والجهاز الفني، لما يمتلكه الفريق المنياوي، من تاريخ كبير، فضلا عن سعيه للعودة للمنافسة، خاصة بعد البداية الغير موفقة للفريق.

وأشار الزين الي أهمية التركيز لدي اللاعبين في هذا اللقاء، لاسيما وان الفريق المنياوي يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة، التي يمكنها التعامل مع مثل هذه المباريات.

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يذكر ان فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، يحتل المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى، برصيد18 نقطة، جمعها من 10 مباريات، نجح في تحقيق انتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر مبارتين، سجل لاعبيه 7 أهداف، ودخل مرماه 8 أهداف.

فيما يدخل فريق نادي المنيا، مباراته أمام الشبان، وهو في المركز السادس، برصيد14 نقطة، جمعها من 10 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل ان، وتلقى 4 هزائم، وأحرز لاعبيه 9 أهداف، وعليه 7 أهداف.

وكان فريق نادي الشبان بقنا، حقق تعادلنا سلبيا، أمام فريق نادي سوهاج، بملعب الاخير، في المباراة التي جمعت بينهما، يوم الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة.

فيما حقق فريق نادي المنيا، الفوز على فريق نادي طهطا، بهدفين مقابل هدف.