رياضة | 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد زيسكو| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد زيسكو| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق زيسكو الزامبي يوم السبت 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأبيض قد نجح في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بترو أتليتكو الانجولي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي بالجولة الماضية، وذلك بعد خسارة الزمالك من فريق مازيمبي بالجولة الأولى أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة.

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق زيسكو الزامبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو :-

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- قناة ARENA SPORT على تردد 11512 عمودي، معدل الترميز 30000، القمر الصناعي Eutelsat.

- قناة CBC SPORT HD بتردد 11135 أفقي، ومعدل الترميز 27500، عبر القمر الصناعي AzerSpace 46°E.

- قناة Sport 1 Hungary – التردد 11727 عمودي – معدل الترميز 28000 – القمر، THor 2/.

- قناة Idman – التردد 11169 أفقي – معدل الترميز 20400 – القمر الصناعي AzerSpace 46°E.

- قناة Canal + Sport 1 Afrique على التردد 11785 أفقي، ومعدل الترميز 27500، على القمر الصناعي Eutelsat Sesat W4.

ويتعرض نادي الزمالك لبعض النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل في المباراتين الأخيرتين أمام فريقي الإنتاج وسموحة بنتيجة سلبية، وخسر من فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.