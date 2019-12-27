رياضة | رسميًا.. ميلان يضم إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. ميلان يضم إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي اي سي ميلان الإيطالي تعاقده مع المهاجم المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش لاعب فريق جلاكسي الأمريكي السابق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وكان اللاعب السويدي قد رحل عن الفريق الأمريكي في الفترة الماضية، وأصبح لاعبا حرا في الميركاتو الشتوي وسوف ينضم لميلان ويلعب بشكل رسمي بداية من اليوم الأول من شهر يناير وذلك لمدة 6 اشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

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ونجح زلاتان في تسجيل 31 هدفا خلال موسم 2019 مع فريقه السابق في 31 مباراة خاضها مع فريقه، وصنع 8 أهداف لزملائه في الفريق.

ومن المتوقع أن يخوض زلاتان إبراهيموفيتش أولى مبارياته مع فريق ميلان أمام فريق سامبدوريا في يوم الخامس من شهر يناير ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

يذكر أن فريق ميلان كان قد تعرض لهزيمة ثقيلة من منافسه فريق اتالانتا بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الماضية من الكالتشيو.