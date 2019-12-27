رياضة | دوري أبطال إفريقيا| ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل مازيمبي وأول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال إفريقيا| ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل مازيمبي وأول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي مازيمبي ونادي أول أغسطس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة مازيمبي وأول أغسطس اليوم بدوري أبطال إفريقيا

وسجل هدف نادي مازيمبي الوحيد كالابا في الدقيقة 8 ليرد نادي أول أغسطس بهدف التعادل في الدقيقة 12 عن طريق مابولولو وظل كل الفريقين يتبادلا الهجمات بحثا عن تسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي مازيمبي إلى 7 نقاط ليستمر في تصدر جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بينما يصل رصيد نادي أول أغسطس إلى نقطتين ليتواجد في المركز الثالث من جدول المجموعة.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

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ويتواجد نادي مازيمبي في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الزمالك ونادي أول أغسطس ونادي زيسكو يونايتد.

ترتيب مجموعة الزمالك عقب مباراة مازيمبي اليوم

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة مازيمبي وأول أغسطس اليوم كالآتي:

1- مازيمبي 7 نقاط

2- الزمالك 3 نقاط

3- أول أغسطس نقطتين

4- زيسكو يونايتد نقطة وحيدة