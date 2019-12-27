رياضة | مجموعة الزمالك.. مازيمبي يتعادل مع أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الزمالك.. مازيمبي يتعادل مع أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق مازيمبي الكونغولي تقديم عروضه القوية في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، حيث انتزع تعادلًا ثمينًا من فريق أول أغسطس الأنجولي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد "يونيفيرستاريا" بأنجولا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات الإفريقي.

نتيجة مباراة أول أغسطس ومازيمبي الكونغولي:

جاءت المباراة حافلة بالندية والإثارة والمتعة من جانب الفريقين، وكان فريق مازيمبي الأكثر استحواذًا وخطورة خلال اللقاء، واستطاع تسجيل هدف مبكر بالدقيقة 9 عن طريق اللاعب رينفورد كالابا من صناعة زميله جلودي ليكونزا، واستطاع فريق أول أغسطس ادراك التعادل سريعًا بهدف سجله كريستوفاو مابالولو بالدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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بينما سيطر التعادل السلبي على نتيجة أحداث الشوط الثاني، وتفشل كلا الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهما لتسجيل أهداف خلال هذا الشوط، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتقاسم الفريقين نقطتي التعادل خلال مباراة اليوم، ويستمر الفريق الكونغولي في صدارة ترتريب المجموعة.

ترتيب المجموعة بعد تعادل مازيمبي وأول أغسطس:

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مازيمبي الكونغولي إلي 7 نقاط ويتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولي، بينما يأتي فريق الزمالك في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط ويلتقي غدًا مع فريق زيسكو يونايتد الزامبي متذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل فريق أول أغسطس المركز الثالث برصيد نقطتين.