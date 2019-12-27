رياضة | قرار عاجل من فيتوريا قبل السوبر السعودي بين النصر والتعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من فيتوريا قبل السوبر السعودي بين النصر والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي، اتخاذ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي النصر، قرارًا هامًا قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام التعاون، في كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر، تقام المباراة يوم السبت الموافق 4 يناير 2019، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة". في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساء بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباراة كأس السوبر السعودي.

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وقال عبدالعزيز العصيمي عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فيتوريا رفض إقامة معسر للفريق في مدينة جدة، التي تستضيف كأس السوبر السعودي، قبل عدة أيام من مواجهة التعاون".

وأوضح الإعلامي الرياضي: "مدرب النصر، يفضل السفر إلى جدة، قبل يوم واحد فقط من مباراة السوبر".

ويخوض النصر مباراة السوبر بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019، فيما يلعب التعاون كونه بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنصرم.