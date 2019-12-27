رياضة | يوفنتوس يرد على عرض أرسنال لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرد على عرض أرسنال لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع نجم نادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الجانرز للتعاقد مع صاحب الـ 25 عاماً على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

من جانبه، ذكرت وكالة سبورت ميديا ست أن نادي يوفنتوس غير مهتم بعرض أرسنال، مشيرة إلى أن السيدة العجوز لا ينوي التفريط في اللاعب.

ويعاني رابيو من قلة المشاركات مع مدربه ماوريسيو ساري، الذي يفضل عليه بليز ماتويدي وسامي خضيرة ورودريجو بينتانكور.

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واعترف ساري في مقابلة صحفية بعد مباراة لاتسيو الماضية في كأس السوبر الإيطالية، بصعوبة تأقلم رابيو على الحياة في إيطاليا داخل الملعب وخارجه.

واقتصرت مشاركات رابيو مع ساري على مباراتين فقط بدأهما بشكل أساسي في جميع البطولات.

وانضم رابيو ليوفنتوس مطلع هذا الموسم في صفقة إنتقال حر، بعد رفضه تجديد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان رابيو مرشحاً للانضمام لأندية ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، قبل أن يستقر على الإنضمام ليوفنتوس في النهاية.