رياضة | ماذا قدم ديلي آلي مع توتنهام تحت قيادة مورينيو؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم ديلي آلي مع توتنهام تحت قيادة مورينيو؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الدولي الإنجليزي ديلي آلي، لاعب خط وسط فريق توتنهام، فترة سعيدة مع الفريق اللندني، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لـ السبيرز.

توتنهام يتعاقد مع مورينيو خلفًا لـ بوشيتينيو

وكان فريق توتنهام قد تعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، يوم 20 من شهر نوفمبر الماضي، خلفًا لـ الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينيو، نظراً لسوء النتائج السيئة التي حققها مع السبيرز.

حيث شارك ديلي آلي في سبع مباريات مع جوزيه مورينيو، نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين، أكثر من أي لاعب آخر مع توتنهام حتى الأن.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أرقام ديلي آلي مع توتنهام تحت قيادة مورينيو حتى الآن.

توتنهام ووست هام

لم ينجح ديلي آلي في التسجيل في مباراة توتنهام ووست هام يونايتد، لكنه تمكن من صناعة الهدف الأول لـ هيونج مين سون، في اللقاء الذي انتهى بفوز السبيرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أول قيادة فنية لـ جوزية مورينيو.

توتنهام وبورنموث

استطاع ديلي آلي من تسجيل هدفين خلال مباراة فريقه أمام بورنموث، والتي انتهت بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مانشستر يونايتد وتوتنهام

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تمكن ديلي آلي من تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

توتنهام وبيرنلي

تمكن ديلي آلي من صناعة هدفين خلال مباراة توتنهام وبيرنلي، في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الفريق اللندني بخمسة أهداف مقابل لا شئ.

وولفرهامبتون وتوتنهام

لم يتمكن الدولي الإنجليزي، من تسجيل أي أهداف خلال مباراة توتنهام وولفرهامبتون، في اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل هدف لمصلحة الفريق اللندني.

توتنهام وتشيلسي

سقط توتنهام في الهزيمة أمام فريق تشيلسي بهدفين مقابل لا شئ.

توتنهام وبرايتون

تمكن ديلي آلي من تسجيل هدف خلال مباراة توتنهام وبرايتون، في اللقاء الذي انتهى مساء أمس الخميس لمصلحة توتنهام بهدفين مقابل هدف.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.