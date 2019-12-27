رياضة | مفاجأة.. ليفاندوفسكي يطمح في انهاء مسيرته مع عملاق إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ليفاندوفسكي يطمح في انهاء مسيرته مع عملاق إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني على رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع عملاق الدوري الإسباني الممتاز.

ليفاندوفسكي يحلم بالإنضمام إلى ريال مدريد

وكشفت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن ليفاندوفسكي يرغب بشدة في الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني وينهي مسيرته الكروية مع النادي.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد دخل بالفعل في مفاوضات مع اللاعب أكثر من مرة ولن يمانع في انضمامه للنادي لتدعيم مركز الهجوم في الفريق الموسم القادم.

مشاركات روبرت ليفاندوفسكي مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

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وقد شارك روبرت ليفاندوفسكي في 27 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 30 هدف وصنع 3 أهداف آخرين.

ترتيب نادي بايرن ميونخ في الدوري الألماني

ويتواجد نادي بايرن ميونخ في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق البافاري حتى الآن في الدوري.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز

بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 37 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في البطولة.