رياضة | المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يحرم الزمالك من صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة نادي المصري البورسعيدي سعر بيع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق بعد طلب نادي الزمالك الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي لتعزيز مركز الظهير الأيمن بعد فسخ التونسي حمدي النقاز عقده مع الفريق في الأيام الماضية.

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وطلب المصري مبلغ 50 مليون جنيه للموافقة على بيع كريم العراقي للزمالك بعد تألقه في في الفترة الماضية مع المنتخب الأولمبي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي توج بها الفراعنة.

ويسعي الزمالك للبحث عن حلول في صفقة كريم العراقي لإقناع مسئولو النادي المصري لتخفيض المبلغ المطلوب وذلك عن طريق طرح صفقة تبادلية بين الناديين.