رياضة | أخيرا.. نجم برشلونة يوافق على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرا.. نجم برشلونة يوافق على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أننا على أعتاب صفقة مدوية، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، أرتور فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني قد يرحل صوب إنتر ميلان الإيطالي في يناير المقبل.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية كشفت في تقرير حصري ليها اليوم، عن موافقة أرتور فيدال بارتداء قميص إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إنتر ميلان أعلن رغبته في ضم فيدال من برشلونة، خلال الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية، بسبب رغبة اللاعب في البقاء مع الفريق الكتالوني.

وبحسب لاجازيتا فإن عقد فيدال مع إنتر ميلان سيكون حتى 2022، وبنفس راتبه مع برشلونة.

Advertisements

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رغم موافقة اللاعب التشيلي على الانضمام للفريق، إلا انهم لم يحصلوا على موافقة برشلونة حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ32 عاما مقابل 12 مليون يورو، ولكن برشلونة لت يتخلى عن اللاعب بأقل من 20 مليون يورو.

وسبق لـ فيدال اللعب تحت قيادة كونتي مدرب إنتر ميلان الحالي، خلال فترة توليه تدريب يوفنتوس الإيطالي، في الفترة من 2011حتى 2014.

وانضم فيدال إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من نادي بايرن ميونخ، وينتهي عقده في صيف 2021.