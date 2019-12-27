اونلاين | أونلاين HD مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل yalla shoot بث مباشر مباراة الرجاء وشبيبة القبائل كورة لايف bein sport hd

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يحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة مرتقبة بين الرجاء الساعي الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثاني، وضيفه شبيبة القبائل الطامح للوصول إلى النقطة السادسة أيضا.

ويدخل "النسر الأخضر" المباراة بمعنويات مرتفعة اثر تغلبه على غريمه الوداد في قمة الدوري المحلي بهدف نظيف الأحد، وسيحاول مواصلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه جمال السلامي وخبرة قائده محسن متولي، في غياب مدافعه بدر بانون والكاميروني فابريس نغاه بسبب الإصابة.

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ويشرف على شبيبة القبائل المدرب الفرنسي هوبير فيلود الذي يتمتع بمعرفة وافية بالكرة المغربية بعدما تولى تدريب الدفاع الحسني الجديدي في الموسم الماضي.

وفي المجموعة الأولى، يحل مازيمبي الكونغولي المتصدر بالعلامة الكاملة ضيفاً على بريميرو دي أوغستو الأنغولي الجمعة، عشية المباراة الثانية في المجموعة بين الزمالك المصري بضيافة زيسكو يونايتد الزامبي.

ويتطلع فريق "القلعة البيضاء" بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، الى استعادة توازنه بعدما جانبه الفوز محليا في المباريات الثلاثة الأخيرة، وتراجع في الترتيب بعيداً عن غريمه الأهلي المتصدر بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، بعد فوزه في المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن.