شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في البريميرليج والان مع التفاصيل

الجمعة 27 ديسمبر 2019 يحل نادى مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره ولفرهامبتون، فى ختام منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب "مولينيو".

ويتطلع السيتي لاقتناص الثلاثة نقاط للمحافظة على آماله فى المنافسة على الدوري، ولينفرد حالياً بالمركز الثانى مستغلاً هزيمة ليستر سيتي أمس أمام ليفربول. وأعلن "بيب جوارديولا" المدير الفنى للسيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم كالتالي:- حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: ووكر، فيرناندنيو، أوتامندى، ميندى. خط الوسط: دي بروين، رودري هيرنانديز، سيلفا. Advertisements خط الهجوم: محرز، أجويرو، ستيرلينج. بينما يدخل أصحاب الأرض بقيادة "نونو سانتو" اللقاء بتشكيل:- حراسة المرمى: باتريسيو. خط الدفاع: ديندونكر، كودى، سايس. خط الوسط: دوهيرتى، نيفيز، موتينيو، كاسترو. خط الهجوم: تراوريه، خيمينيز، جوتا. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يأتى ولفرهامبتون برصيد 27 نقطة فى المركز الثامن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ناري لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.