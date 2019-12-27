شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: الزمالك بالأزرق.. وزيسكو بزيه الأساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، الذي أقيم مساء اليوم، عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر، فيما يرتدي فريق زيسكو زي الأساسي البرتقالي بالكامل والحارس الزي الرمادي. حضر الاجتماع الفنى للمباراة أحمد زاهر المدير الإداري للفريق، ومحمد عيد عضو الجهاز الطبي ومصطفى ميلا. ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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