شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: عبدالله السعيد يوافق على تجديد عقده مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر بنادي بيراميدز، أن عبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وافق على تجديد تعاقده مع النادي، وذلك على عكس الأنباء التي انتشرت مؤخرا عن اقتراب اللاعب من الانضمام إلى الزمالك.

وبات نجم بيراميدز ومنتخب مصر، على بعد خطوة من كتابة تاريخ من ذهب لنفسه في سجلات الدورى المصرى الممتاز، بعد اقترابه من تسجيل الهدف رقم 100 له بالمسابقة والانضمام لكبار هدافى الكرة المصرية في نادى المائة، بعدما سجل هدفه رقم 99 من ركلة جزاء لمصلحة بيراميدز في شباك وادى دجلة بمنافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.