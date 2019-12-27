شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير رئيسًا للجنة المنظمة للبطولة العربية لـ«الميني فوتبول» مصر 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على قرار اعتماد أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول «كرة القدم المصغرة»، رئيسا للجنة المنظمة للبطولة العربية للميني فوتبول مصر 2020، والتي ستستضيف مصر فاعليتها في الثامن والعشرون من شهر فبراير القادم على ملاعب استاد القاهرة الدولي.

ويشغل أحمد سمير منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للميني فوتبول ورئيس لجنة من أهم لجانة وهي لجنة التطوير والاستراتيجيات.

كما شغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول مكلف بلجنة التطوير والاستراتيجيات ويعتبر مؤسسي الروحي للعبة في مصر بصفته المؤسس اللعبة في مصر وأحد القائمين عليها عربيا وأفريقيا.

و«الميني فوتبول» أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات.

في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها ولدت هذه الرياضة في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية.

عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا، ونائبه عربي هو التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول.

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وتم تنظيم ثلاث نسخ لكأس العالم للعبة عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعام 2017 بتونس، 2019 باستراليا، ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124دولة بينما يضم الاتحاد الأفريقي 23.

وللعبة اتحادات قارية هي الاتحاد الأفريقي مقره بتونس ويرأسه التونسي أشرف بن صالحة، والاتحاد الأوروبي ومقره بالمجر ويرأسه البلغاري بوريسلاف ألكسندروف، والاتحاد الآسيوي ومقره المملكة العربية السعودية ويرأسه السعودي محمد الدوسري، واتحاد الأمريكتَين الشمالية والجنوبية ومقره المكسيك ويرأسه المكسيكي سيرجيو ديل ريو، واتحاد قارة أوقيانوسيا ومقره استراليا ويرأسه الأسترالي ميجيل أنجل مارون.

كما أن للعبة اتحاد عربي مقره العاصمة اللبنانية بيروت ويرأس اللبناني أحمد دنش.

وعن بطولات اللعبة يقام كأس العالم للعبة في الأعوام الفردية، بينما يقام كأس العالم للقارات كل عامين في الأعوام الزوجية، وتقام بطولات الأمم لمنتخبات كل قارة في السنوات الزوجية، بينما تقام البطولات القارية للأندية سنويا.

ويهدف الاتحاد المصري للميني فوتبول إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشئ واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب الريفية والحضارية.

وهذا ما حدث فعلا خلال الأشهر الماضية حيث قام أحمد سمير، بزيارات مختلفه لمعظم محافظات مصر هذة الزيارات شملت طفرة كبيرة واهتمام خاص بشباب المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين ويعتبر أول رئيس اتحاد لأي لعبة رياضية يزور حلايب وشلاتين وعرب أبورمادة ومرسى علم والنوبة وسيناء شمال وجنوب العريش والطور.

كما زار مدن القناة ودمياط وأسوان والإسكندرية والوادي الجديد والقاهرة والجيزة وعديد المدن وما زالت الزيارات تتواصل وتم التنسيق مع عديد من مراكز الشباب والأكاديميات والأندية للتحضير لبطولة الدوري المصري وكأس مصر للميني فوتبول وكذلك للمنتخب المصري كما يهدف الاتحاد لإخراج لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية حتى يصل بهم للمشاركة في البطولات الأفريقية بل وتحقيق الفوز بها للمشاركة في كأس العالم للأندية.