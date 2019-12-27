شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يبدأ خطة ترميم خطه الدفاعى بالتفاوض مع «صخرة ليفربول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير فرنسى نُشر على موقع «le sport10»، مساء أمس الأول، أن فريق باريس سان جيرمان، عملاق فرنسا، يحاول خطف المدافع الهولندى المميز، فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الخطوط الخلفية للفريق الفرنسى تمهيدا لتعويض قائده البرازيلى، تياجو سيلفا، الذى ينتهى تعاقده بشكل رسمى نهاية الموسم الكروى الجارى 2019/2020.

وأشار التقرير الفرنسى إلى أن إدارة باريس سان جيرمان وضعت عدة أسماء بديلة لتدعيم الخط الخلفى حال فشل التعاقد مع العملاق الهولندى فان دايك، صخرة ليفربول الإنجليزى، على أن يتم فتح خط من الاتصالات مع كوليبالى، مدافع نابولى، وسكرينيار، صخرة إنتر ميلان.

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وخرج تياجو سيلفا خلال الأيام القليلة الماضية عن صمته، وأكد لإدارة ناديه أنه قادر على العطاء خلال المواسم المقبلة رغم تخطيه سن الـ35 بفضل لياقته البدنية القوية وتكوينه الجسمانى القوى وخبراته الدولية التى يمتلكها وتجعله يوزع مجهوده بشكل صحيح وسليم خلال اللقاءات. ساهم فان دايك فى وصول ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا 2018 خلال أول ربيع له معهم. فى أول موسم كامل له فى النادى، وتم اختيار فان دايك كأفضل لاعب فى إنجلترا لموسم 2018-٢٠١٩، ولعب فان دايك دور البطولة عندما فاز ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019 حيث تم اختياره رجل المباراة. شارك فان دايك فى أول مباراة دولية مع هولندا فى عام 2015، وأصبح قائد منتخب بلاده فى عام 2018، ويعتبر أحد أفضل المدافعين فى العالم، وهو معروف بقوته وقيادته وقدرته فى الكرات الهوائية.

فى 27 ديسمبر 2017، أُعلن أن فان دايك سينضم إلى نادى ليفربول عندما يُفتح سوق الانتقالات الشتوية فى 1 يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترلينى. وحصل نادى سلتيك على 10٪ من رسوم انتقال فان دايك، بسبب أحد البنود التى وضعها فى عقده عند انتقاله إلى ساوثهامبتون.

شارك لأول مرة مع ليفربول فى 5 يناير فى الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزى وسجل هدف الفوز من ضربة رأسية فى مباراة الفوز 2-1 ضد الغريم المحلى إيفرتون، وبذلك أصبح أول لاعب منذ بيل وايت فى عام 1901 يسجل فى أول مشاركة له فى ديربى الميرسيسايد. بنى فان دايك وديان لوفرين شراكة قوية فى قلب دفاع ليفربول، حيث ساعد الهولندى فى تحسين المشاكل الدفاعية التى كان يعانى منها ليفربول فى السابق. تم اختيار فان دايك ضمن تشكيلة الموسم فى دورى أبطال أوروبا، رغم أنه لعب نصف الموسم فقط فى دورى الأبطال، حيث قال المراقبون الفنيون فى الاتحاد الأوروبى: «وصل فان دايك إلى أنفيلد وقدم رباطة واستقراراً فى مراحل خروج المغلوب».