شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان وكوريا ونيوزيلندا تطلب مواجهة المنتخب الأوليمبى في مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى اتحاد الكرة عددا من العروض من منتخبات كوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا ورومانيا لملاقاة المنتخب الأوليمبى المتوج بلقب كاس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت مؤخرا فى مصر، وذلك فى إطار الاستعدادات لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، وقام المسؤولون فى الجبلاية بإبلاغ شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة بالعروض لدراستها والرد على الاتحادات التى طلبت مواجهة الفراعنة.

وضمنت منتخبات فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من قارة أوروبا، ومنتخب نيوزيلندا ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، بجانب اليابان الدولة المنظمة، وكل من مصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا عن قارة إفريقيا، التواجد فى أولمبياد طوكيو.

من المنتظر حسم الـ7 بطاقات المتبقية عن قارات آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية، العام المقبل، فيما يعقد غريب جلسة مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة لمناقشة برنامج إعداد المنتخب والاستقرار على مكان المعسكر الخارجى الذى طلبه المدير الفنى لتجهيز المنتخب للاوليمبياد وغيرها من الأمور المتعلقة بالمنتخب.

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من ناحية أخرى، استقر اتحاد الكرة على تكليف شوقى غريب، والدكتور علاء عبدالعزيز المدير الإدارى للمنتخب الأوليمبى لحضور قرعة نهائيات أوليمبياد طوكيو 2020 المقرر إجراؤها فى اليابان خلال شهر إبريل المقبل بحضور مندوبى كافة المنتخبات المتأهلة للبطولة الأوليمبية،وقرر غريب استغلال وجوده فى اليابان للتعرف على أماكن الإقامة والملاعب التى ستتم إقامة المباريات عليها.

فى شأن آخر، يدرس اتحاد الكرة زيادة الراتب الشهرى الذى يتقاضاه شوقى غريب المدير الفنى، بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، والتتويج بالبطولة الإفريقية تحت 23 عاما، على حساب كوت ديفوار فى المباراة النهائية التى انتهت بهدفين مقابل هدف.

ووفقا لمصدر داخل الجبلاية فان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، أبدى موافقة مبدئية على مكافأة «غريب» بتعديل عقده مع أعضاء الجهاز الفنى للفراعنة، تقديراً لهم على الإنجاز الذى تحقق بالتأهل للدورة الأوليمبية، وحصد اللقب الإفريقى، لأول مرة فى تاريخ مصر، وينتظر أن يناقش الموضوع بشكل رسمى خلال الاجتماع المقبل للمجلس لاعتماد الزيادة الجديدة للمدير الفنى والجهاز المعاون.

من جانبه، أكد شوقى غريب أنه يعكف حاليا على وضع برنامج إعداد مناسب للمشاركة فى الدورة الأوليمبية لتجهيز المنتخب بشكل جيد خاصة أن سقف الطموحات زاد بعد الفوز بالبطولة الإفريقية وأصبح الجميع يترقب مستوى الفراعنة فى الدورة.

وأضاف أن الكلام عن القائمة التى ستشارك سابق لأوانه، خاصة أن الوقت مازال طويلا وتركيزنا حاليا في متابعة كل العناصر من خلال مشاركتهم في المباريات لانتقاء أفضل العناصر التى تستطيع الظهور بمستوى جيد وتصنع الفارق مع المنتخب.