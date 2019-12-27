أهلى «الرباعيات» يبحث عن ضحية جديدة إفريقيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فريق بلاتينيوم الزيمبابوى فى التاسعة مساء، اليوم السبت، على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى الأبطال الإفريقى.

افتتح الأهلى منافسات المجموعة الثانية بالهزيمة أمام النجم الساحلى فى تونس بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، وحصد 3 نقاط بالتساوى مع الهلال، وخلف النجم صاحب الـ 6 نقاط، ويقبع بلاتينيوم بالمركز الأخير.

عكف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، خلال الأيام الماضية على استكشاف نقاط القوة والضعف فى بطل زيمبابوى من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التى خاضها الفريق بالبطولة، بجانب بعض المعلومات المتعلقة بمستوى لاعبيه لوضع الخطة المناسبة للمباراة، ويولى فايلر أهمية الفوز لتحسين وضعه بالمجموعة، حيث يراهن المدير الفنى على الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه، بسبب الصحوة التى يعيشها الفريق نتيجة انتصاراته المحلية التى لم تتوقف فى أى محطة إلا لخطف الفوز. كما عقد فايلر جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق، أمس، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمباراة ومناقشة الخطة ومراجعة الوحدات التدريبية التى خضع لها اللاعبون فى المران الأخير.

وتأكدت مشاركة أيمن أشرف فى المباراة، رغم طرده أمام النجم الساحلى بطريقة مباشرة، لكن «الكاف» أكد أحقيته بالمشاركة بعدما انتهت فترة عقوبته خلال مباراة الهلال السودانى.

ينتظر أن يخوض الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة وسعد سمير وأحمد فتحى وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج، ومحمد مجدى «أفشة» وأحمد الشيخ وحسين الشحات وجونيور أجاى.

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من جانبه، أكد رينيه فايلر أن فريقه جاهز للفوز على بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، بعد اكتمال صفوفه.

وأضاف المدرب السويسرى، فى تصريحات صحفية، أن المباراة ستكون مهمة للغاية، ولدينا رغبة قوية ودوافع كبيرة فى تحسين ترتيبنا بالمجموعة، نحتل المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وأملنا منافسة النجم الساحلى على الصدارة. وحذر فايلر لاعبى الأهلى قبل استضافة بلاتينيوم، اليوم السبت، من التهاون أمام الضيوف.

وأكد أن الفريق الضيف لا يملك ما يخسره بعد الهزيمة فى أول مباراتين أمام الهلال والنجم الساحلى ويدرك جيدا أن خسارة مباراتين متتاليتين أمام الأهلى ستطيح به خارج البطولة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق بلاتينيوم بقيادة ليزوى سويسى، المدير الفنى، المباراة بظروف صعبة، حيث يتذيل المجموعة الثانية دون أى نقاط، بعد خسارته من الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى الجولتين الماضيتين.

يدرك المدير الفنى صعوبة المواجهة أمام فريق كبير يمتلك خبرات فى البطولات الإفريقية ويتسلح بعاملى الأرض والجمهور، بجانب الحالة الفنية المرتفعة التى يعيشها حاليًا على المستوى المحلى، كما أن الخسارة اليوم تعنى خروج الفريق من المنافسة بالبطولة. ركز الجهاز الفنى خلال الأيام الماضية على رفع الحمل التدريبى للاعبين للوصول بهم إلى أعلى فورمة لضمان جاهزيتهم للقاء، بجانب مشاهدة لقطات للمباريات الأخيرة التى خاضها الأهلى للتعرف على طريقة لعبه ووضع الخطة التى تناسب المباراة.

وشهدت تحضيرات الفريق تكثيف الجلسات مع اللاعبين لشرح طريقة اللعب وإطلاعهم على أداء الأحمر لضمان تحفيظهم الطريقة، أملًا فى الخروج بنتيجة إيجابية وتحسين وضع الفريق بالمجموعة.