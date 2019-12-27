شكرا لقرائتكم خبر عن «السعيد» على مقربة من الانضمام للهدافين الثمانية فى الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات عبدالله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، على بعد خطوة من كتابة تاريخ من ذهب لنفسه فى سجلات الدورى المصرى الممتاز، بعد اقترابه من تسجيل الهدف رقم 100 له بالمسابقة والانضمام لكبار هدافى الكرة المصرية فى نادى المائة.

وسجل السعيد هدفه رقم 99 من ركلة جزاء لمصلحة بيراميدز فى شباك وادى دجلة بمنافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى موسمها الجارى 20109-2020.

وجاءت أهداف السعيد فى الدورى مع 3 أندية، بواقع 50 بقميص الأهلى، و36 مع الإسماعيلى، و13 هدفًا خلال مسيرته مع بيراميدز، والتى بدأت فى يناير من العام الجارى.

وتضم قائمة نادى المائة الراحل حسن الشاذلى، كبير هدافى المسابقة المصرية وصاحب الرقم القياسى برصيد 173، سجلها جميعًا بقميص شواكيش الترسانة، ويليه فى المرتبة الثانية حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفنى الحالى لنادى سموحة، برصيد 168.

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ويأتى فى المركز الثالث السيد الضظوى، نجم الأهلى والمصرى، برصيد 127 هدفًا، إذ سجل 89 منها بقميص الفريق البورسعيدى، و38 بالقميص الأحمر.

القائمة تطول وتضم أيضًا مصطفى رياض، نجم الترسانة التاريخى، والذى شكل ثنائياً رهيباً مع الشاذلى فى صفوف الشواكيش ومنتخب مصر، برصيد 122 هدفًا، سجلها خلال رحلته الطويلة مع النادى القاهرى.

محمود الخطيب، رئيس الأهلى الحالى وأسطورته الخالدة، يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب نادى المائة للدورى المصرى، برصيد 109 أهداف، سجلها بالقميص الأحمر، ثم أحمد الكأس بـ107 أهداف، سجل 78 منها مع الأوليمبى السكندرى، و25 مع الزمالك، ورباعية فى نهاية مسيرته الكروية مع الاتحاد السكندرى.

محمد أبوتريكة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، يأتى سابعًا فى نادى المائة للدورى المصرى الممتاز بـ 106 أهداف.

أخيرًا جمال عبدالحميد، صاحب الرأس الذهبية، آخر أعضاء نادى المائة فى المسابقة المصرية، برصيد 101 هدف، سجل 28 منها مع الأهلى، و73 هدفًا خلال مسيرته الحافلة مع نادى الزمالك.