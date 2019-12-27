شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يمنح لاعبى الزمالك فرصة أخيرة.. وأزمة بين غريب والبدرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة منع الثنائى حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، وشوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، من التصريحات الإعلامية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من جانب اتحاد الكرة، بسبب خلافهما الذى نشب فى وسائل الإعلام على مستوى الدورى الممتاز، وإفرازه لاعبين دوليين للمنتخبات الوطنية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حسام البدرى أبدى تحفظه على تصريحات شوقى غريب، التى انتقد خلالها المدير الفنى للمنتخب الأول، على شكواه من أن الدورى المصرى لا يفرز لاعبًا دوليًا، ووفقًا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة -رفض ذكر اسمه- فإن البدرى اشتكى مما قاله غريب مؤخرًا لوسائل الإعلام بأنه يحترم رؤية حسام البدرى، لكن الدورى المصرى يفرز لاعبين دوليين.

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من جهة أخرى، يعود عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، إلى معسكر المنتخب الوطنى المقرر له، مارس المقبل، بعد تألقه مع فريقه واحتلاله صدارة هدافى الدورى الممتاز.

فيما أرجأ حسام البدرى الرد بالموافقة على أى عروض تلقاها المنتخب الأول فى الفترة الأخيرة لحين إجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 المقرر إقامتها، 21 يناير المقبل، وطلب البدرى، خلال جلسته مع الجهاز المعاون، عدم حسم مصير عدد من لاعبى الزمالك، بينهم محمد عواد ومحمود علاء وأحمد سيد «زيزو» من الانضمام إلى صفوف المنتخب من عدمه، على ضوء المباريات المقبلة.

وأكد البدرى للجهاز المعاون أنه سيمنح لاعبى الأبيض فرصة أخيرة للعودة إلى مستواهم، قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنهم.