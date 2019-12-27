شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد أسلحته الهجومية لتخطى زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الفوز» وأملًا فى تحقيق نتيجة إيجابية، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك عند الثالثة عصرًا اليوم «السبت» اختبارًا غاية فى القوة والصعوبة أمام نظيره زيسكو يونايتد، بطل زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا، وذلك على أرض ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا، وسط حضور جماهيرى مكثف 40 ألف متفرج يؤازرون صاحب الأرض.

يخوض المارد الأبيض اللقاء فى المركز الثانى بالمجموعة برصيد 3 نقاط، جمعها من فوزه على أول أغسطس بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية بعدما تعثر فى الجولة الأولى أمام مازيمبى المتصدر، فيما يحتل صاحب الأرض والجمهور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة إثر تعادله مع بطل أنجولا فى الجولة الأولى، فيما خسر أيضا أمام المتصدر بهدفين لهدف.

تعد مباراة اليوم هى الأولى التى تجمع بين الزمالك، بطل مصر، وزيسكو، بطل زامبيا، فى حين أن تاريخ مواجهات الأبيض أمام الأندية الزامبية حافل، حيث لعب الزمالك من قبل 14 مباراة أمام فرق زامبيا، كان له فيها نصيب الأسد، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 4 وخسر فى 2 فقط وسجل 28 هدفًا واهتزت شباكه 9 مرات، ما يمنحه أفضلية وحالة من التفاؤل فى مواجهة اليوم، التى سيديرها طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من: أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين، وباتريك ميلازار، الحكم الرابع، وعبدالباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

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يدخل الزمالك لقاء اليوم فى موقف لا يحسد عليه بعد كبوته المحلية وحالة الغضب الجماهيرية التى خلّفها تراجع نتائج الفريق فى البطولة المحلية، وتعد مباراة اليوم هى طوق النجاة للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة جماهيرهم الغاضبة.

ويدرك الجهاز الفنى واللاعبون أهمية مباراة اليوم وضرورة الفوز بها، أو على الأقل التعادل والعودة إلى القاهرة بنقطة الأمان التى تبقيه فى المركز الثانى وتقربه من التأهل فى حالة فوزه فى الجولة الرابعة على نفس الفريق بالقاهرة فى العاشر من يناير المقبل.

استعد الأبيض جيدا لمباراة اليوم من خلال حضوره مبكرا إلى ندولا الزامبية قبل المباراة بثلاثة أيام، خاض خلالها 3 تدريبات قوية، وتعوّد خلالها اللاعبون على الأجواء وحالة الطقس المتقلبة، خصوصا أن الفريق سيخوض اللقاء نهارًا فى الثالثة عصرًا وسط ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما لم يعتده لاعبو الأبيض، فضلا عن الحضور الجماهيرى المكثف للمنافس. وحرص سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، على تأهيل اللاعبين نفسيًّا وشحن معنوياتهم من خلال الجلسات الجماعية والفردية، من أجل تسلحهم بالثقة للدفاع عن قيمة وهوية الزمالك بطل إفريقيا، مؤكدًا للاعبين أن فوزهم وتخطى عقبة زيسكو بأى نتيجة إيجابية سيفرق معهم كثيرًا، وسيعيد التوازن والانضباط للفريق محليًّا وإفريقيًّا.

وعقد الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى، جلسة خاصة مع الثنائى طارق حامد ومحمود علاء، ومنحهم بعض التعليمات الخاصة، وأبلغهم بأنهم يحملون عبئًا كبيرًا بقيادة الفريق فى مواجهة اليوم.

واستقر كارتيرون رسميا على الدفع بمحمد عبدالغنى فى مركز الظهير الأيمن بدلا من حازم إمام المصاب، ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم: محمد أبوجبل، ومحمد عبد الغنى، ومحمد عبد الشافى، ومحمود علاء، ومحمود الونش، وطارق حامد، وفيرجانى ساسى، ويوسف أوباما، ومحمد أوناجم «زيزو» وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد. فى المقابل، يعول زيسكو على عاملى الأرض والجمهور فى تحقيق نتيجة إيجابية. وأكد جورج لواندامينا، المدير الفنى للفريق، أنه يعى تمامًا أنه سيواجه بطل إفريقيا، لكن فريقه لا يخشى مواجهته، مشددا على أنه سيلعب على الفوز لأنه يعرف جيدا أن فريقه سيواجه تحديا صعبا فى الجولة الرابعة فى القاهرة، ومؤكدا أنه لن ينخدع بنتائج وإخفاقات المنافس فى بطولته المحلية.