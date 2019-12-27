شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ناري لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
يحل نادى مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره ولفرهامبتون، فى ختام منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب "مولينيو".
ويتطلع السيتي لاقتناص الثلاثة نقاط للمحافظة على آماله فى المنافسة على الدوري، ولينفرد حالياً بالمركز الثانى مستغلاً هزيمة ليستر سيتي أمس أمام ليفربول.
وأعلن "بيب جوارديولا" المدير الفنى للسيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم كالتالي:-
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ووكر، فيرناندنيو، أوتامندى، ميندى.
خط الوسط: دي بروين، رودري هيرنانديز، سيلفا.
خط الهجوم: محرز، أجويرو، ستيرلينج.
بينما يدخل أصحاب الأرض بقيادة "نونو سانتو" اللقاء بتشكيل:-
حراسة المرمى: باتريسيو.
خط الدفاع: ديندونكر، كودى، سايس.
خط الوسط: دوهيرتى، نيفيز، موتينيو، كاسترو.
خط الهجوم: تراوريه، خيمينيز، جوتا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يأتى ولفرهامبتون برصيد 27 نقطة فى المركز الثامن.
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