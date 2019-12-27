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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. تغيير موعد مباراة ليفربول ووست هام المؤجلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
محمد الدمتناوي
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سبورت"، عن تغيير موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان من المقرر إقامة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يوم السبت الماضي، بسبب تواجد الريدز، في قطر، لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2019.
وكانت المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر، ستُلعب يوم الإثنين 24 فبراير 2020.
ولكن تم تغيير موعد المُباراة، لتقام يوم الأربعاء 29 يناير المقبل، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، و10:45 بتوقيت مكة المكرمة.
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