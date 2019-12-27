شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يعلن استمراره مع بيراميدز بعد أنباء مفاوضات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إن عقده ممتد حتى نهاية الموسم الجاري ومستمر مع الفريق والتجديد أو الاستمرار مع النادي ما يزال بعيد ، والفريق أمامه مباريات هامة بالدوري المصري ، أو البطولة الكونفدرالية ، يجب التركيز فيها ثم أي شيء خارج الملعب يمكن الحديث فيه بعد ذلك، ولكنه مستمر لنهاية عقده مع بيراميدز.

وأكد السعيد إن مباراة المصري المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثالثة للبطولة الكونفدرالية هامة للغاية من أحل صدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية، خاصة بعد فوز الفريقين بأول مباراتين، والفوز في الجولتين الثالثة والرابعة سيضعان الفريق في الدور القادم ويبدأ التركيز في الدوري المضغوط والذي سيخوض خلاله مباريات هامة وقوية في وقت قصير ولابد من التركيز والفوز.

كانت أنباء قوية قد ترددت عن دخول الزمالك فى مفاوضات مع عبدالله السعيد لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

أضاف القائد بأن طموح اللاعبين هو الفوز في كل المباريات وتحقيق الألقاب وأنه يتمنى تحقيق أول بطولة مع النادي في هذا الموسم وتمنى أن يكون الفريق على قدر من المسئولية.

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شدد على أن الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج ولكن الفوز الأخير أمام دجلة هام للغاية، والمدرب الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز وحصد النقاط، مشيرا إلى أنه يفصل كل شيء خارج الملعب وتركيزه في الملعب للفوز في لقاء المصري.

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي ديسابر الذي تمت اقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج ، وتم تعيين جهاز فني اجنبي بالكامل ويضم كل من : ايميتسا سيرتيتش وأندروي فيرنشينا مدربان مساعدان ، ودراجو كونديتش مدرب حراس مرمي ، و ليونارد صوفينا مدرب لياقة بدنية ، و يوزو تاديتش محللا للأداء، فيما يضم الجهاز الفني محمود فتح الله مدربا عاما وعمرو مختار مدرب مساعد فقط كمصريان داخل الجهاز.

تشاتشيتش سبق وان تولي مهمة تدريب المنتخب الكرواتي الأول خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 وحتي 7 أكتوبر 2017، وقاد منتخب بلاده في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات، ونجح المنتخب الكرواتي في احراز 50 هدف تحت قيادته وتلقت شباكه 24 هدفا فقط.

أول مباراة للمدير الفني الجديد لبيراميدز مع منتخب كرواتيا كانت بتاريخ 10 أكتوبر 2015 امام منتخب بلغاريا وانتهت بفوز كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما جاءت اخر مباراة امام منتخب فنلندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 6 أكتوبر 2017.