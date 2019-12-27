شكرا لقرائتكم الوحدة يهزم الفيصلي بصعوبة ويخطف الوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الوحدة توازنه عقب فوزه الصعب على ضيفه الفيصلي 1-صفر ليخطف الوصافة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وتوقفت انتصارات الوحدة في المرحلة الماضية حينما خسر أمام التعاون 2-1 ليترك المركز الثاني لصالح الأهلي الذي اكتسح ضمك 5-1.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين اللذين فضلا الدخول للشوط الأول بطريقة متوازنة حيث كان هدف كل فريق المحافظة على مرماه.

واعتمد كل فريق في الشوط الأول على التسديد من خارج منطقة الجزاء حيث كاد لاعب الوحدة حسين القحطاني أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجوار القائم.

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وفي الشوط الثاني تحسن أداء الوحدة والذي بدأ بشن هجومه على مرمى الفيصلي وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه الاسباني بوتيا الذي ارتقى لعرضية زميله الأسترالي كريغ غودوين وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 76 تمكن لاعب الوحدة راكان الشملان من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله الأسترالي غودوين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة التي استقرت في شباك الفيصلي.

وواصل الوحدة هجومه وأهدر مهاجمه المالي يوسف نياكاتي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله راكان الشملان لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً، في حين بقي الفيصلي على رصيده السابق 20 نقطة ليبقى في المركز السابع مؤقتاً.