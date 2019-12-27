خلاف وغضب بين كلوب ومحمد صلاح بعد مباراة ليستر سيتي

دخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في نقاش حاد مع محمد صلاح بعد إضاعته لفرصة سهلة، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ليستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 4-0 في إطار البريميرليج.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن كلوب كان غاضبا من إهدار صلاح لفرصة سهلة مبكرة خلال اللقاء، بعد تمريرة بينية مميزة من الغيني نابي كيتا.

وفضل صلاح، التسديد مباشرة من زاوية ضيقة بدلا من السيطرة على الكرة التي هزت الشباك الخارجية، لتلتقط عدسات التليفزيون كلوب وهو يعرب عن غضبه ويصرخ بصوت عال "مو"، حسبما ذكرت الصحيفة.

ولم يظهر صلاح في أفضل حالاته، وتم استبداله في الشوط الثاني بديفوك أوريغي، وبدت معالم الاستياء ظاهرة على وجهه.