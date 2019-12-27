شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر : لا نُفكر إلا في بلاتينيوم وهدفنا النقاط الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة بلاتينوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت علي ستاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، مؤكداً أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة و ن تركيزه بالكامل سيكون في مباراة الغد دون التفكير في أي أمور أخرى.

أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء إنه تحدث مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد وضرورة تحقيق الفوز فيها من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول المجموعة الثانية.

وأشار إلي إنه درس الفريق المنافس بشكل جيد وأن كل مباراة يخوضها فنيا مع الفريق تمنحه فرصة أكبر لتشكيل قاعدة معلومات عن منافسي الأهلي في مختلف البطولات.

وأشار فايلر إلي إنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم علي تحقيق الفوز في مباراة الغد مؤكدا علي جاهزية اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب وحصد النقاط الثلاث.

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وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.