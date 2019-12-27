صور .. البروفة الأخيرة " للفار" قبل مباراة الاتحاد والاسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ملعب الاسكندرية البروفة الاخيرة لتقنية " VAR " والتى سيتم تطبيقها لأول مرة هذا الموسم فى البطولة العربية خلال مباراة الاتحاد السكندري والاسماعيلي في البطولة العربية للأندية الأبطال دور الثمانية المقرر إقامتها غدا علي ملعب ستاد الإسكندرية في السابعة والنصف مساءأ .
وقررت الجهات الأمنية بالإسكندرية حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي فى ذهاب دور الـ8 للبطولة العربية والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى السابعة والنصف بدلاً من السادسة مساءً.
واختار مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق لتنظيم مباراة الاتحاد والإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية.
أكد عامر حسين أن الأمن وافق على تواجد 7 آلاف مشجع ، تم تخصيص 400 فرد من بينهم لجماهير الإسماعيلي.
وأضاف عامر حسين أنه تم تخصيص أبواب استاد2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 لجماهير الاتحاد السكندري ، بينما تم تخصيص بوابة 4 لجماهير النادي الإسماعيلى.
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإتحاد السكندري و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية ، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري بدلا من 29 من نفس الشهر ، بينما يقام لقاء الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية.
حرص محمد مصيلحى رئيس النادى على تواجد وفد من السادة أعضاء مجلس إدارة النادى و الجهاز التنفيذى لأستقبال فريق النادى الإسماعيلى و مسئوليه بالورود قبل خوض الفريق الحصة التدريبية الرئيسية قبل مواجهة الغد أمام نادى الاتحاد السكندرى في إطار مباريات دور الـ 8 للبطولة العربية " مباراة الذهاب " .
و تسود دائما روح من المودة و التقدير بين الناديين العريقين حيث يُقدر زعيم الثغر القيمة الكبيرة للنادى الاسماعيلى كأحد أكبر الأندية الشعبية و الجماهيرية ، كما وجه رئيس النادى الإدارات التنفيذية لتوفير أي أحتياجات أو طلبات خاصة بالنادى الشقيق .
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