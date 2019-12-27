شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. البروفة الأخيرة " للفار" قبل مباراة الاتحاد والاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ملعب الاسكندرية البروفة الاخيرة لتقنية " VAR " والتى سيتم تطبيقها لأول مرة هذا الموسم فى البطولة العربية خلال مباراة الاتحاد السكندري والاسماعيلي في البطولة العربية للأندية الأبطال دور الثمانية المقرر إقامتها غدا علي ملعب ستاد الإسكندرية في السابعة والنصف مساءأ .

وقررت الجهات الأمنية بالإسكندرية حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي فى ذهاب دور الـ8 للبطولة العربية والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى السابعة والنصف بدلاً من السادسة مساءً.

واختار مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق لتنظيم مباراة الاتحاد والإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية.

أكد عامر حسين أن الأمن وافق على تواجد 7 آلاف مشجع ، تم تخصيص 400 فرد من بينهم لجماهير الإسماعيلي.

وأضاف عامر حسين أنه تم تخصيص أبواب استاد2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 لجماهير الاتحاد السكندري ، بينما تم تخصيص بوابة 4 لجماهير النادي الإسماعيلى.

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حددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإتحاد السكندري و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية ، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري بدلا من 29 من نفس الشهر ، بينما يقام لقاء الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية.