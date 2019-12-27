شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل احتفالية المنتخب الاوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل إقامة احتفالية لمنتخب مصر الأوليمبي والتي كان مقررا لها 3 يناير المقبل الي موعد يُحدد لاحقاً نظراً لارتباط أكثر من لاعب بمباريات مع فرقهم والبحث عن موعد مناسب للجميع خلال الفترة المقبلة ، بعد طلب أحد الرعاة إقامة تكريم للمنتخب بعد الإنجاز الذى تحقق بالتأهل للاوليمبياد و الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

كان احد الرعاة قد طلب من اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي راعي الجبلاية اقامة احتفالية لتكريم لاعبي منتخب مصر الاوليمبي والجهاز الفني بعد الانجاز الذي تحقق بفوز الفراعنة بكأس الامم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الماضي والتأهل لأولمبياد طوكيو في يوليو من العام المقبل 2020.

وقرر اتحاد الكرة إقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأوليمبي بعد التأهل الرسمي إلى اوليمبياد طوكيو 2020 التى تقام فى يوليو المقبل بجانب حصد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة لاول مرة فى التاريخ، تقديراً للفريق بعد المستوى الجيد الذى قدموه فى البطولة التى أقيمت بمصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضى بمشاركة 8 منتخبات من أقوى فرق القارة وهي مصر وغانا والكاميرون ومالي و نيجيريا و جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا.

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وحصد منتخب مصر الأوليمبى جميع جوائز البطولة لأول مرة فى التاريخ أيضا، حيث توج شوقى غريب بلقب أفضب مدير فنى فى البطولة، ورمضان صبحى على جائزة أفضل لاعب، ومصطفى محمد على جائزة الهداف، ومحمد صبحى على جائزة أفضل حارس، ومنتخب مصر على جائزة اللعب النظيف.

كما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تكريم نجوم المنتخب الاولمبي فى أولمبياد 1964 التى اقيمت باليابان على هامش حفل تكريم المنتخب الأولمبى ، وهم أحمد مصطفى وفاروق السيد "الزمالك" وطه إسماعيل "الأهلى" ومصطفى رياض ومحمود حسن "الترسانة" ورضا حميدة "المنصورة" وسيد الطباخ "الأولمبى".