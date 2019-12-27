شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عصام: واجهت صعوبات فى بداية انتقالى لستوك.. والجمهور لقبنى بـ"إيجيبشن كوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة المصرية سارة عصام، انتقلت إلى ستوك سيتى فى نفس عام انتقال محمد صلاح إلى ليفربول، وبعد تألقه اللافت بدأت الناس تعرفنى حتى أطلقوا عليا لقب "ايجيبشن كوين" وكنت فرحانة وفخورة جدا.

وكشفت سارة، خلال لقاءها مع الإعلامى أحمد فايق، فى برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية dmc، أنها واجهت صعوبات فى بداية انتقالاتها إلى إنجلترا نظرا لاختلاف الحضارات، مؤكدة أن هناك محافظات بريطانية لا تعرف مصر أو قيمة مصر فى جميع المجالات، لكن كان دورى تصوير بلدى بشكل جيد، وأنى أريهم أن البنت المصرية متفوقة" كنت بحاول أخد بالى من تصرفاتى، ليعرفوا أن دى البنت المصرية".

وأوضحت سارة، عن مواقف صادفتها خلال اختباراتها فى نادى ساندرلاند، قائلة: "بعد لما خلصنا التمارين وكنا هناكل.. بنت قالتلى فى شوربة هناك.. تعرفى يعنى ايه شوربة، قالتها بطريقة لو كنت فى مصر كنت ضربتها، لكن استغربت تصرفها وقولتلها على فكرة عندنا شوربة فى مصر"، مضيفة: "هى حاجات بتضحك لكن دمها تقيل، لكن أنا من النوع اللى بغير جدا ومستحملش حد ياخد عننا فكرة مش مظبوطة".

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