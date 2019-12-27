شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وليد صلاح عبد اللطيف لـ"سوبر كورة": "ساسى" سبب تراجع الزمالك ولازم يمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق إنه يرى إن رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق عن الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير، سيكون نقطة تحول لصالح الفريق فى حالة حدوث ذلك –على حد قوله-، حيث يرى إن الدولى التونسى أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نتائج أبناء ميت عقبة على مختلف المستويات فى الفترة الأخيرة.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف فى حوار مطول لـ"سوبر كورة" سيتم نشره كاملاً خلال الساعات القادمة:"ساسي يمشي ومحمود علاء وطارق حامد لازم يتعمل جلسات معاهم ويتعدلهم عقودهم ونادي الزمالك هيبقى كويس، ساسى دلوقتي مع احترامي الشديد له وجمهور الزمالك تغنى به ولكنه وصل لدرجة إنه بيلعب على "الواقف"، والكرة مش كده".

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وتابع وليد صلاح عبد اللطيف قائلا:"إنتاج ساسى في الملعب مش موجود ولولا تواجد طارق حامد بجواره الزمالك هيتكشف أكتر من كده، وبنصح إن يحصل جلسات مع طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويتعملهم اللى هما عاوزين، وساسى لو له فلوس يطلع يطالب بيها وهو بيكلف النادي الكثير على إنتاج قليل".